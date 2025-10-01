U7Q è il TV MiniLED di Hisense che porta funzioni da top di gamma a prezzo accessibile

Dday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Hisense U7Q si posiziona in quella fascia di mercato dove si cercano prestazioni elevate senza scivolare nei prezzi dei top di gamma. Un TV versatile, ottimo per film e serie in HDR, ma anche per chi gioca su console e PC. 🔗 Leggi su Dday.it

u7q 232 il tv miniled di hisense che porta funzioni da top di gamma a prezzo accessibile

© Dday.it - U7Q è il TV MiniLED di Hisense che porta funzioni da top di gamma a prezzo accessibile

In questa notizia si parla di: miniled - hisense

Abbiamo visto le prime immagini di una tv da 116” illuminata da RGB MiniLED: il lancio di Hisense

I miniLED si mangiano le quote di mercato dell'OLED a vantaggio di TCL, Hisense e Xiaomi

U7Q è il TV MiniLED di Hisense che porta funzioni da top di gamma a prezzo accessibile

u7q 232 tv miniledHisense U8Q, una finestra MiniLED per un autunno di emozioni - Con il lancio in Italia nei mesi scorsi dei modelli U8Q e U7Q PRO, Hisense ha inaugurato una stagione di intrattenimento ad alta qualità ULED, trasformando il salotto di casa in una sala cinematografi ... hdblog.it scrive

Hisense U7Q PRO e U8Q: le nuove TV Mini-LED Pro a 165Hz che ridefiniscono l'esperienza visiva - Hisense ha annunciato data e prezzi per il mercato italiano dei suoi nuovi TV U7Q PRO e U8Q. Segnala multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: U7q 232 Tv Miniled