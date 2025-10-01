Tv Foodish a Genova per la focaccia il pesto e le acciughe più buone | tutti i premiati
È stata incoronata in tv la “focaccia ripiena” più buona di Genova, almeno secondo Carmen Russo e Joe Bastianich, i giudici del programma tv “Foodish” andato in onda martedì 30 settembre su Tv8. Ma non è l'unica puntata del programma basata su Genova: a settembre si è parlato infatti anche di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: foodish - genova
Carmen Russo e Joe Bastianich a Genova per il programma tv "Foodish": quando vederlo
Morbida, farcita e tutta da mordere! Joe Bastianich e Carmen Russo vanno a caccia della focaccia ripiena più #Foodish di Genova. Vi aspettiamo questa sera alle 20:30, in prima visione assoluta su Tv8! #StayHungryStayFoodish - facebook.com Vai su Facebook
Morbida, farcita e tutta da mordere! Joe Bastianich e Carmen Russo vanno a caccia della focaccia ripiena più #Foodish di Genova. Vi aspettiamo questa sera alle 20:30, in prima visione assoluta su Tv8! #StayHungryStayFoodish - X Vai su X
Carmen Russo e Joe Bastianich a Genova per il programma tv "Foodish": quando vederlo - Genova protagonista dello show tv “Foodish”, in onda questa sera, martedì 30 settembre, alle 20,30 su Tv8. Da genovatoday.it
Foodish, la puntata a Genova su TV8 per le migliori alici: i locali partecipanti - Ogni serata è dedicata a un piatto simbolo della cucina italiana, assaggiato e valutato in quattro locali differenti. Riporta mentelocale.it