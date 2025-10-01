Tv Foodish a Genova per la focaccia il pesto e le acciughe più buone | tutti i premiati

Genovatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata incoronata in tv la “focaccia ripiena” più buona di Genova, almeno secondo Carmen Russo e Joe Bastianich, i giudici del programma tv “Foodish” andato in onda martedì 30 settembre su Tv8. Ma non è l'unica puntata del programma basata su Genova: a settembre si è parlato infatti anche di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foodish - genova

Carmen Russo e Joe Bastianich a Genova per il programma tv "Foodish": quando vederlo

Carmen Russo e Joe Bastianich a Genova per il programma tv "Foodish": quando vederlo - Genova protagonista dello show tv “Foodish”, in onda questa sera, martedì 30 settembre, alle 20,30 su Tv8. Da genovatoday.it

tv foodish genova focacciaFoodish, la puntata a Genova su TV8 per le migliori alici: i locali partecipanti - Ogni serata è dedicata a un piatto simbolo della cucina italiana, assaggiato e valutato in quattro locali differenti. Riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Tv Foodish Genova Focaccia