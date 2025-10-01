Tutto pronto per UniPI-Orienta le giornate di orientamento per gli studenti delle superiori

Aperte le iscrizioni a UniPi-Orienta 2025, l’evento che l’Università di Pisa dedica all’orientamento delle future matricole. Per partecipare è necessario compilare un form online disponibile sul sito dell’Ateneo.L’appuntamento è per il 9, 10 e 11 ottobre 2025, dalle 8:30 alle 19:00, al Polo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

