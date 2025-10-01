Tutto pronto per Etna Wine Forum 2025 il festival del vino etneo
Torna Etna Wine Forum, la manifestazione che nasce a Biancavilla, comune in provincia di Catania, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vitivinicolo del versante sud-ovest dell’Etna, un areale dalle condizioni pedo-climatiche uniche. Tante le novità della IV edizione, in programma i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Arriva Etna Wine Forum 2025, il festival del vino etneo - A Biancavilla (CT) torna Etna Wine Forum 2025, festival del vino etneo con degustazioni, show cooking e talk. Scrive gazzettadelgusto.it
Tutto pronto per la IV edizione dell’Etna Wine Forum 2025, il festival del vino etneo in programma dal 10 al 12 Ottobre a Biancavilla - Tante le novità della IV edizione, in programma i prossimi 10,11 e 12 ottobre presso Villa delle Favare, a Biancavilla: dallo show cooking con lo chef stellato Pino Cuttaia del ristorante “La Madia di ... Si legge su ilfattonisseno.it