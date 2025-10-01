Tutto in sette minuti | velocissimo sold-out per l' evento inaugurale di Agorà Festival con Alessandro Barbero
Hanno registrato il tutto esaurito, in soli sette minuti, i posti disponibili per l’evento inaugurale di Agorà Festival, la nuova rassegna culturale promossa dal Comune di Cesena e organizzata dalla Casa editrice Laterza.L’appuntamento è per venerdì 24 ottobre alle ore 15:30 al teatro ‘A. Bonci’. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
