Tutti noi abbiamo un eroe nella vita la mia è Jane Goodall

Dai primi studi rivoluzionari in Tanzania alle battaglie ambientaliste, fino all’impegno nell’educazione delle nuove generazioni: la vita di Jane Goodall, scomparsa a 91 anni, è stata un viaggio senza compromessi. Scienziata, attivista e pioniera, ha cambiato per sempre il nostro sguardo sugli animali e sulla natura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Tutti noi abbiamo un eroe nella vita, la mia è Jane Goodall»

In questa notizia si parla di: tutti - abbiamo

Precipita minibus con disabili, decisivo l’intervento di un’assessora-infermiera: “Ci siamo tuffate nel fiume e abbiamo salvato tutti”

Ranalli: “L’esordio è difficile per tutti”. Giustini “Abbiamo cambiato la partita in corso”

Pallanuoto, Ranalli: “L’esordio è difficile per tutti”. Giustini “Abbiamo cambiato la partita in corso”

Grande Fratello. . Il pensiero di Jonas: "Abbiamo tutti personalità diverse" #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Jonas-Riflessioni - facebook.com Vai su Facebook

Tutti abbiamo visto le mappe aggiornate sul riconoscimento della Palestina a livello globale, dove i paesi che non riconoscono sono sempre meno. Ma cosa cambia nel Consiglio di sicurezza dell'ONU? Legenda: Riconosce Non riconosce Membri perman - X Vai su X

La mamma di Matteo Franzoso: sognavi le olimpiadi, per me le hai vinte. Sei il nostro eroe - "Da piccolo sognavi le Olimpiadi e stavi quasi raggiungendo quel sogno, ma sappiate che tu e tuo fratello siete i nostri eroi: con il vostro impegno avete già vinto le Olimpiadi. Da msn.com