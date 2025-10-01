Tutti i personaggi del Salottino di Avanti un Altro

Non c’è edizione di Avanti un Altro che si rispetti senza i personaggi strampalati che gravitano nel Salottino del programma attorno al conduttore, Paolo Bonolis, e alla sua spalla, Luca Laurenti. Tra conferme e new entry, sono più di una dozzina i volti pronti ad ‘ostacolare’ il percorso dei concorrenti nel game show di Canale 5, che stasera taglierà il traguardo della quindicesima edizione, in onda dalle 18.45. Le new entry del Salottino. Col trascorrere delle puntate, debutteranno nel quiz show il nuovo Bonus Luca Vetrone, insieme a Sofia Bartoli nel ruolo de “ La Veterinaria ”, con domande riguardanti il regno animale, e a “ La Cina ”, ovvero Elena Zhou, che leggerà quesiti sulla medicina tradizionale cinese e sulla Cina. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tutti i personaggi del Salottino di Avanti un Altro

