Tutti gli scioperi per la Global Sumud Flotilla

La convocazione di prefetti e questori. E il blocco di permessi e congedi per i poliziotti. Il Viminale si prepara agli scioperi per la Global Sumud Flotilla, che si trova ormai nelle acque di Gaza ed è già stata "visitata" dall'esercito israeliano. E così una circolare invita i questori ad una «valutazione particolarmente attenta e oculata della concessione di permessi, congedi e qualsiasi altra forma di assenza legittima al personale di polizia dall'1 al 6 ottobre ». Gli scioperi per Gaza e per la Sumud. Dopo la guerriglia urbana del 22 settembre a Milano la direttiva è la solita: consentire la libera espressione del pensiero, ma fermare derive violente della protesta.