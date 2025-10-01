Tutti di corsa alla Reggia di Venaria

Imperdibile “regale” appuntamento per tutti i “runner”, piemontesi e non, alla “Reggia di Venaria Reale” Domenica 12 ottobre Venaria Reale (Torino) Scaldate i motori. Pardon! Volevo dire le gambe, che poi in fondo sono anche, almeno e in gran parte, i motori del nostro corpo! Di certo, i motori “fisici”, non meno importanti di quelli “passionali” o “emotivi” che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

tutti corsa reggia venariaAlla 13ª edizione di Una Corsa da Re, la novità sarà la Maratona Reale, accompagnata dalla 21 km e dalla 10 km - Il trittico di gare andrà in scena domenica 12 ottobre, sabato 11 aprirà il programma la Corsa del Principino & Family Run Nel weekend del compleanno della Reggia di Venaria Reale, domenica 12 ottobre ... Lo riporta msn.com

