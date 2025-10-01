Nuova bordata contro lo Special One, tornato allo Stamford Bridge di Londra in occasione della Champions League José Mourinho non si smentisce mai e continua ad essere un personaggio molto pop, che buca lo schermo e che rompe le righe. È tornato a far parlare di sé dopo l’esonero al Fenerbahce, ma non ci ha messo nulla a tornare in pista con il suo vecchio Benfica. José Mourinho criticato da Camelio dopo Chelsea-Benfica (TvPlay) Lo Special One voleva la Champions e così ha accettato l’incarico della squadra di Lisbona che l’ha eliminato ai playoff quest’estate. Il suo ritorno in panchina in Europa coincide però anche con un grande back to back allo Stamford Bridge di Londra. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Tutte scenate per non allenare” | Nuova sentenza contro Mourinho