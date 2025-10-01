Tutte le storie portano al museo settima edizione | dal 4 ottobre 2025 all’11 gennaio a Palermo

Laboratori creativi, visite-gioco e attività interattive: da questo weekend torna a Palermo, da 4 ottobre all’11 gennaio 2026 Tutte le storie portano al museo, progetto di didattica museale curato da CoopCulture e dedicato a bambini e famiglie per scoprire il patrimonio culturale e naturalistico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

