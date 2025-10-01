tutte le risate di oppart la stand up comedy tra aneddoti e canzoni

Le risate intelligenti e surreali della stand-up comedy, le note del rock anni Settanta, la fusione tra il jazz e la musica indiana. Ma anche la poesia, la new wave dei Cure, il burlesque e casi gialli da risolvere dal vivo. Sono i concerti e gli spettacoli che animeranno da qui a fine mese gli spazi del centro culturale teatro OppArt di Sovico. Si comincerà venerdì alle 21 con il teatro di Antonello Taurino e il suo “Comedian“: Taurino salirà sul palco di via Giovanni da Sovico armato di microfono e ironia, mescolando stand-up comedy e vita vissuta, per un recital esilarante in cui si intrecciano aneddoti, citazioni e canzoni improbabili, generando un vortice comico irresistibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

