Turchia Iraq e Siria le Acque contese del Tigri ed Eufrate | la salute al centro del conflitto

Il 2025 rappresenta per l' Iraq uno dei momenti più critici per le riserve idriche dell'ultimo secolo. Secondo il Ministero delle Risorse Idriche iracheno, le riserve complessive sono precipitate a circa 10 miliardi di metri cubi, contro i circa 18 miliardi attesi, segnando il livello più basso in 80 anni. Questo deficit drammatico è il risultato di precipitazioni scarse, scioglimenti nevosi ridotti e tagli stringenti al flusso dai fiumi Tigri ed Eufrate a monte. Shatt al-'Arab Nella regione meridionale del Paese, le stazioni idriche hanno registrato portate ridotte anche del 27% rispetto all'anno precedente, complici restrizioni upstream e persistenti condizioni di siccità.

