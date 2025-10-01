Tuppenny Bunters in concerto a Bari

Baritoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta in Italia approda il duo inglese Tuppenny Bunters, protagonisti di una serata esclusiva allo storico Joy’s Pub di Bari, venerdì 3 ottobre 2025.La band offrirà al pubblico barese due performance dal vivo, alle 21:00 e alle 22:30, portando sul palco l’energia e l’originalità che. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tuppenny - bunters

Tuppenny Bunters in concerto a Bari

Cerca Video su questo argomento: Tuppenny Bunters Concerto Bari