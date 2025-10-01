Tumori Integlia Isheo | Da 3 anni impegnati a colmare lacune in gestione paziente

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - "Stiamo lavorando da oltre 3 anni per unire medici, associazioni di pazienti, manager sanitari e rappresentanti istituzionali al fine di capire quali siano le lacune ancora esistenti nel percorso di presa in carico globale del paziente con malattie emato oncologiche". Così Davide Integlia, Ceo di Isheo, intervenendo a Roma al Blood Cancer Summit, ricorda che l'inziativa è nata nel 2021, "nell'ambito del progetto Bridge the gap, avviato con La Lampada di Aladino Ets". "Nel corso di questi anni - spiega Integlia - abbiamo realizzato una serie di approfondimenti, una survey, interviste multi stakeholder e abbiamo anche rilevato i principali gap, le lacune, nella presa in carico assistenziale di questi pazienti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tumori, Integlia (Isheo): "Da 3 anni impegnati a colmare lacune in gestione paziente"

