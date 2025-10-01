Tumori | in Campania la prevenzione oncologica arriva nelle carceri

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - Favorire l'informazione e la formazione sui corretti stili di vita, sull'importanza degli screening per promuovere l'adesione e la partecipazione, creare una forte sensibilizzazione a 360 gradi sulla difesa della salute. E' questo l'obiettivo dell'accordo triennale, in tema di prevenzione oncologica in ambito penitenziario, firmato tra la Regione Campania, l'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale, Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) e Fondazione Aiom. Si tratta del primo protocollo su scala nazionale siglato fra un istituto nazionale di tumori, la società scientifica degli oncologi medici e l'amministrazione penitenziaria della Campania. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tumori: in Campania la prevenzione oncologica arriva nelle carceri

In questa notizia si parla di: tumori - campania

Registro tumori 2025, le associazioni: “Le verità nascoste in Campania”

Giordano (SHRO): “Registro tumori, dati in Campania fermi al 2021”

L’allarme di Antonio Giordano (Shro): Sul registro dei tumori gli ultimi dati sulla Campania risalgono al 2021

? Domenica 28 Settembre saremo anche noi al fianco di Komen Campania per una giornata dedicata alla prevenzione dei tumori al seno e al sostegno di chi combatte la malattia ? Invitiamo tutti i nostri amici e chi ci segue con affetto ad essere pre - facebook.com Vai su Facebook

https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/09/prevenzione-contro-il-cancro-ad-avellino-il-villaggio-della-salute-cc518d82-7d35-4427-9439-6039bcb73293.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_prevenzione-contro-il-cancro-ad-avellino-il-villaggio-della-sal - X Vai su X

Tumori: in Campania la prevenzione oncologica arriva nelle carceri - Perrone (Aiom): 'I detenuti esposti anche al pericolo di insorgenza di neoplasie' ... Si legge su adnkronos.com

Tumori, in Campania la prevenzione oncologica arriva anche nelle carceri - Formare e sensibilizzare i detenuti e il personale penitenziario sui corretti stili di vita e l’adesione agli screening: accordo tra Aiom, Fondazione Aiom, Istituto Pascale di Napoli e Provveditorato ... Come scrive ilsole24ore.com