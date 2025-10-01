Tumori | in Campania la prevenzione oncologica arriva nelle carceri

Iltempo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - Favorire l'informazione e la formazione sui corretti stili di vita, sull'importanza degli screening per promuovere l'adesione e la partecipazione, creare una forte sensibilizzazione a 360 gradi sulla difesa della salute. E' questo l'obiettivo dell'accordo triennale, in tema di prevenzione oncologica in ambito penitenziario, firmato tra la Regione Campania, l'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale, Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) e Fondazione Aiom. Si tratta del primo protocollo su scala nazionale siglato fra un istituto nazionale di tumori, la società scientifica degli oncologi medici e l'amministrazione penitenziaria della Campania. 🔗 Leggi su Iltempo.it

tumori in campania la prevenzione oncologica arriva nelle carceri

© Iltempo.it - Tumori: in Campania la prevenzione oncologica arriva nelle carceri

In questa notizia si parla di: tumori - campania

Registro tumori 2025, le associazioni: “Le verità nascoste in Campania”

Giordano (SHRO): “Registro tumori, dati in Campania fermi al 2021”

L’allarme di Antonio Giordano (Shro): Sul registro dei tumori gli ultimi dati sulla Campania risalgono al 2021

tumori campania prevenzione oncologicaTumori: in Campania la prevenzione oncologica arriva nelle carceri - Perrone (Aiom): 'I detenuti esposti anche al pericolo di insorgenza di neoplasie' ... Si legge su adnkronos.com

tumori campania prevenzione oncologicaTumori, in Campania la prevenzione oncologica arriva anche nelle carceri - Formare e sensibilizzare i detenuti e il personale penitenziario sui corretti stili di vita e l’adesione agli screening: accordo tra Aiom, Fondazione Aiom, Istituto Pascale di Napoli e Provveditorato ... Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Tumori Campania Prevenzione Oncologica