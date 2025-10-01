Grazie allo screening del collo dell’utero, nel territorio regionale l’incidenza dei tumori è diminuita del 40 per cento e la mortalità del 50 per cento; lo screening mammografico ha consentito alle donne che lo hanno fatto di diminuire la mortalità del 56 per cento e le forme avanzate di carcinoma del 26 per cento favorendo cure meno invasive. Infine, lo screening del colon retto ha ridotto la mortalità del 65 per cento negli uomini e del 54 per cento nelle donne, con una prevenzione del cancro rispettivamente del 33 e del 21 per cento per chi ha scelto di aderire. Numeri che non lasciano dubbi sulla fondamentale importanza della prevenzione, ma che per lo screening del colon retto non soddisfano l’assessore alla Salute della Regione, Massimo Fabi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tumori e prevenzione. Screening gratuiti: mortalità scesa del 56%