Tumori della palpebra | avviato al Sant' Anna il nuovo servizio di chirurgia oculoplastica ricostruttiva
I tumori della palpebra rappresentano una patologia più comune di quanto si possa immaginare e, se non diagnosticati e trattati tempestivamente, possono provocare gravi conseguenze non solo sulla vista ma anche sulla salute generale del paziente. Nel loro complesso occorre altresì specificare che. 🔗 Leggi su Quicomo.it
La Blefaroplastica superiore è una procedura chirurgica che ha l'obiettivo di rimuovere la cute in eccesso a livello deila palpebra superiore, riducendo l'inestetismo di uno sguardo stanco e in alcuni casi migliorando il campo visivo
