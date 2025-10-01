Tumore al seno | Ogni anno in provincia 362 donne malate Il 91% sopravvive
Ottobre porta con sé un messaggio che non si spegne: la prevenzione può cambiare la vita. È il mese in cui la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) ricorda alle donne l’importanza di conoscere il proprio corpo e di non rimandare controlli che possono fare la differenza. La campagna ‘Nastro Rosa’, che quest’anno ha come testimonial nazionale la showgirl Elisabetta Gregoraci, torna per sensibilizzare contro il tumore al seno, la neoplasia che in Italia colpisce circa 60mila donne ogni anno. Il quadro locale conferma l’urgenza del tema: "In Emilia-Romagna – spiega Fabio Falcini, direttore del Dipartimento Oncoematologico dell’Ausl Romagna –, così come nella nostra provincia, il tumore al seno è la neoplasia più frequente tra le donne, seguito dal colon-retto e dal polmone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
