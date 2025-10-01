Tumore al polmone diagnosi più precise grazie alle nuove minisonde

Un altro importante contributo dalla comunità mirandolese per l’Ospedale Santa Maria Bianca, e in particolare per il miglioramento delle diagnosi di tumore al polmone e di epilessia. Le due donazioni sono frutto della generosità ormai decennale dell’Associazione La Nostra Mirandola ODV. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: tumore - polmone

Tumore al polmone, Cardillo (San Camillo): "Con intervento precoce 80-90% vivo a 5 anni"

Tumore al polmone, primo bilancio del progetto diagnosi precoce al 'San Camillo' di Roma

Tumore al polmone, Fischetto (J&J MedTech): "Diagnosi precoce per salute e sostenibilità Ssn"

Sabato 25 ottobre 2025 – Milano Tumore del polmone e Intelligenza Artificiale: innovazione nella prevenzione, diagnosi e cura Si avvicina un appuntamento importante per affrontare in chiave innovativa e multidisciplinare le sfide del tumore del polmon - facebook.com Vai su Facebook

Ok Ue a tislelizumab per il tumore al polmone non a piccole cellule resecabile: nuovi dati Rationale-315 Ne parla Francesco Grossi, oncologo #Uninsubria su @Adnkronos https://adnkronos.com/salute/cancro-polmone-ok-ue-a-tislelizumab-in-neoadiuv - X Vai su X

Tumore del polmone e intelligenza artificiale: un convegno ECM a Milano - Al centro del programma prevenzione, screening e innovazione tecnologica per la diagnosi precoce dei tumori polmonari ... Si legge su fondazioneveronesi.it

Tumore al polmone, il robot ‘fotografa’ anche noduli piccolissimi e rivoluziona la diagnosi precoce - La broncoscopia robotica è una tecnologia avanzata che permette di raggiungere i noduli più difficili e piccoli. Come scrive repubblica.it