"Sarebbe bello fare 90 minuti a grandi livelli ma abbiamo anche noi i nostri punti deboli" ha detto il croato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tudor dopo il 2-2 col Villarreal: "Troppi sbagli. I ragazzi sono arrabbiati ma la squadra c'è"