Tudor dopo il 2-2 col Villarreal | Troppi sbagli I ragazzi sono arrabbiati ma la squadra c' è

1 ott 2025

"Sarebbe bello fare 90 minuti a grandi livelli ma abbiamo anche noi i nostri punti deboli" ha detto il croato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

