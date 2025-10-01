Tudor dopo il 2-2 col Villarreal | Troppi sbagli I ragazzi sono arrabbiati ma la squadra c' è
"Sarebbe bello fare 90 minuti a grandi livelli ma abbiamo anche noi i nostri punti deboli" ha detto il croato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cambiaso torna subito protagonista con la Juventus: scelta fatta da parte di Tudor dopo il rientro dalla squalifica contro il Borussia Dortmund. Novità importanti
Kostic Juve, il futuro del serbo cambia dopo il Mondiale per Club e le parole di Tudor? Quanto movimento sulle fasce: ecco il piano dei bianconeri
Infortunio Savona: quando Tudor potrà contare di nuovo sul difensore classe 2003? Ufficiali le sue condizioni dopo lo stop al Mondiale per Club
#Tudor svela: "#DiGregorio-#Perin, ecco perché. #Conceicao entra dopo. #Yildiz? Ha tutto"
A parte la grande grinta, il ritorno dello spirito #Juve che si era un po' smarrito negli ultimi anni, soprattutto in campionato si è visto davvero poco di quello che probabilmente ha in mente #Tudor dal punto di vista tattico Sei mesi dopo l'esonero, sembra di riv
Tudor dopo il 2-2 col Villarreal: "Troppi sbagli. I ragazzi sono arrabbiati ma la squadra c'è"
Tudor esalta tre giocatori della Juve dopo il pari col Villarreal: "Loro mantengono la baracca" - Igor Tudor dopo il pareggio della Juventus col Villarreal è rammaricato ma non fa drammi ed esalta soprattutto un reparto e in particolare tre giocatori ...