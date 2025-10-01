Tudor a Sky | Locatelli sta benissimo abbiamo scelto questi giocatori perché stanno bene Ci sarà da sudare ecco su cosa lavoriamo
Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero. Igor Tudor ha parlato prima di Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Sky. SULLA PARTITA – «Questo non lo so, mi aspetto una partita difficile che sarà tosta. Perché è un avversario di livello. C’è da guadagnare tutto, c’è da sudare, c’è da fare le cose per bene in tutti i sensi». CAMBI – «Abbiamo scelto questi qua, stanno bene. Mattia è un portiere di valore, è giusto così. Abbiamo già programmato prima che Di Gregorio avrebbe fatto Atalanta e Milan e Perin invece quella di oggi». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
