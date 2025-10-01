Tudor a Prime Video | Ecco perché gioca Perin Yildiz è fortissimo quelli forti devono giocare vicino alla porta Sulla posizione di Koopmeiners…

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Prime Video prima di Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero. Igor Tudor ha parlato prima di Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Prime Video. MODO DI GIOCARE – «Noi non giochiamo uomo a uomo ma se pressi poi ovviamente devi prenderli uno a uno ma non giochiamo calcio uomo a uomo». SU PERIN – «Il momento di Di Gregorio è ottimo ma Perin è un grande giocatore, abbiamo deciso così». CAMBI A CENTROCAMPO – «Abbiamo Koopmeiners che può dare una mano in tutte e due le fasi». YILDIZ – «Ha 20 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor a Prime Video: «Ecco perché gioca Perin. Yildiz è fortissimo, quelli forti devono giocare vicino alla porta. Sulla posizione di Koopmeiners…»

In questa notizia si parla di: tudor - prime

Nuovo allenatore Juventus (GdS), cominciano ad aleggiare le prime ombre su Tudor: se la nuova stagione non dovesse partire bene, spunta quell’alternativa suggestiva! Il nome

Juve, la stagione non parte benissimo: prime grane nello spogliatoio per Tudor

Allenamento Juve, il report delle prime sedute in Germania: ecco su cosa ha lavorato Tudor a Herzogenaurach

#Tudor ha parlato a Prime Video ? Queste le sue dichiarazioni ? #VillarrealJuve - X Vai su X

Tudor già in griglia, settimana calda che si conclude con gli ex, uno voleva tornare! Conte, prime crepe? Leggi l’editoriale di Massimo Pavan ? - facebook.com Vai su Facebook

Tudor a Prime Video: «Calendario intenso e particolare ma va accettato. I giocatori stanno iniziando a credere questa cosa, su Bremer e Thuram vi dico…» - Tudor ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video nel giorno di Villarreal Juve. Lo riporta juventusnews24.com

Villarreal-Juventus, dove vederla in tv e streaming: Sky, Amazon Prime o Now? Formazioni, le scelte di Tudor (senza due titolari) - 4 all'esordio contro il Borussia Dortmund, sul campo del Sottomarino Giallo nel secondo turno della fase campionato di Champions League ... Riporta affaritaliani.it