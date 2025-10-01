Tudor a Prime Video | Calendario intenso e particolare ma va accettato I giocatori stanno iniziando a credere questa cosa su Bremer e Thuram vi dico…

Tudor ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video nel giorno di Villarreal Juve. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero.. Ad Amazon Prime Video, Igor Tudor ha parlato così nel giorno di Villarreal Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. CALENDARIO – «È intenso, è vero, è stato un po' particolare perché sono tutte partite contro squadre di un certo livello, ma va bene. Tanto bisogna giocare contro tutte e accettare quello che propone il calendario, l'avversario non possiamo sceglierlo». ATTACCO – « Nel calcio di oggi quasi è più importante chi finisce che chi inizia, anche se i giocatori li capisco, tutti vogliono partire, però abbiamo carte importanti dalla panchina.

Nuovo allenatore Juventus (GdS), cominciano ad aleggiare le prime ombre su Tudor: se la nuova stagione non dovesse partire bene, spunta quell’alternativa suggestiva! Il nome

Juve, la stagione non parte benissimo: prime grane nello spogliatoio per Tudor

Allenamento Juve, il report delle prime sedute in Germania: ecco su cosa ha lavorato Tudor a Herzogenaurach

