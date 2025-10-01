Tudor a Prime Video | Arrabbiato per il gol preso nel finale abbiamo fatto quello che si poteva fare Conceicao ha fatto la differenza I difensori sono quelli che stanno facendo meglio di tutti

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero. Igor Tudor ha parlato dopo Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Prime Video. PAROLE – «Sono arrabbiato per quel gol, non si può prendere sul finale così. Abbiamo spinto tanto nel secondo tempo, ci prendiamo un punto e andiamo avanti». ALL’INTERVALLO – «Si dicono cose concrete, su cosa si può fare. Conceicao ha fatto la differenza, abbiamo fatto quello che si poteva fare. Anche qualche errore che ci può stare, peccato perché c’è sicuramente rammarico». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

