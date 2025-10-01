TS – Villarreal-Juventus |  orario diretta e dove vedere in tv e streaming la Youth League in tempo reale

2025-10-01 09:47:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Secondo impegno stagionale per la Juventus U20. La formazione allenata da Simone Padoin scenderà in campo alle ore 12 contro il Villarreal per la prima trasferta europea dell’anno. Nel match d’esordio, in casa contro il Borussia Dortmund, Elimoghale e compagni non sono riusciti a portare a casa la vittoria, nonostante la buona prestazione, e hanno perso (3-2) contro i tedeschi. Anche gli spagnoli hanno trovato una sconfitta nella prima gara della League Phase in casa del Tottenham, con il risultato finale che ha visto gli inglesi trionfare per 5-3. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

