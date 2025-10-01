TS – Ma che c… stiamo perdendo e mi levi? Furia De Bruyne gelo Conte l’audio svelato

2025-10-01 18:12:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Non è passata inosservata la reazione di Kevin De Bruyne, chiamato in panchina al 73? minuto della sfida contro il Milan a San Siro, in seguito al rigore trasformato dal belga e che ha riaperto la sfida contro i rossoneri, che a loro volta hanno poi portato a casa i 3 punti nonostante l’inferiorità numerica nell’ultima mezz’ora di gioco (risultato deciso dalle reti di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic ). L’ex centrocampista del Manchester City, ha manifestato il proprio malumore gesticolando e commentando ad alta voce la scelta di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

