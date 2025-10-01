Trump torna sui dazi al cinema | questa volta saranno al 100% e Hollywood trema

Donald Trump ha rinnovato la minaccia di imporre una tariffa del 100% su tutti i film non prodotti negli Stati Uniti, sostenendo che l’industria cinematografica americana sia stata rubata da altri paesi. L’annuncio, fatto lunedì attraverso il suo profilo Truth Social, rappresenta l’ennesima escalation nella guerra commerciale dell’amministrazione Trump, questa volta diretta contro uno dei settori più simbolici della cultura americana, quello di Hollywood. “ La nostra industria cinematografica è stata rubata dagli Stati Uniti d’America da altri paesi, proprio come rubare caramelle a un bambino “, ha dichiarato il presidente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

