Trump è pronto a un dialogo senza precondizioni con Kim

Un funzionario della Casa Bianca ha detto all’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap che Donald Trump «è pronto a un dialogo senza precondizioni» con il leader nordcoreano Kim Jong-un. In precedenza, un funzionario sudcoreano aveva suggerito che Trump e Kim potrebbero incontrarsi a margine del vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico, che si terrà appunto in Corea del Sud tra il 31 ottobre e il primo novembre. In quei giorni il presidente degli Stati Uniti dovrebbe peraltro avere un faccia a faccia con l’omologo cinese Xi Jinping. Il funzionario della Casa Bianca che ha parlato con Yonhap ha ricordato che durante il suo primo mandato Trump ha incontrato ben tre volte Kim, in una fase di distensione tra Seul e Pyongyang. 🔗 Leggi su Lettera43.it

