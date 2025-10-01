Trump e i migranti come i Pokémon | Gotta Catch ‘Em All

Ildifforme.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump celebra la cattura degli immigrati come la caccia dei Pokémon: il video “promozionale” del Dipartimento di Sicurezza Usa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump e i migranti come i pok233mon gotta catch 8216em all

© Ildifforme.it - Trump e i migranti come i Pokémon: “Gotta Catch ‘Em All”

In questa notizia si parla di: trump - migranti

