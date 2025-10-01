Trump e i migranti come i Pokémon | Gotta Catch ‘Em All

Trump celebra la cattura degli immigrati come la caccia dei Pokémon: il video “promozionale” del Dipartimento di Sicurezza Usa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump e i migranti come i Pokémon: “Gotta Catch ‘Em All”

mons. Timothy #Broglio a #Tv2000: "Da amministrazione #Trump falsità ma pronti al dialogo" Il presidente della Conferenza episcopale degli #StatiUniti: "Abbiamo chiesto la p

Una soldatina di Trump Gaza, migranti, clima: Meloni all'Onu si schiera con Trump Illustra la sua visione del mondo: i diritti vengono dopo la logica sovranista e l'interesse occidentale, con un occhio alle polemiche interne

Migranti, l’amnistia di Trump: «Ci servono, restino a lavorare» - Il presidente americano Donald Trump sta pensando a una piccola amnistia per gli immigrati irregolari che lavorano nell’agricoltura, negli alberghi e nel settore del tempo libero. Scrive ilmessaggero.it

I raid anti-migranti si stanno ritorcendo contro Trump - Accidentale, ma tant’è: Jaime Alanis, che aveva 57 anni e da 10 lavorava nella Glass House Farms, azienda agricola autorizzata per la coltivazione di cannabis in California ... Secondo lettera43.it