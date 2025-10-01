Trump | dazi fino al 50% su mobili e legname

Importare legno, mobili da cucina e arredi in Usa ora costerà di più. A deciderlo, è il presidente americano Donald Trump, che ha annunciato nuovi dazi proprio sul legno e sui prodotti derivati. Dal 14 ottobre scatterà infatti un dazio al 10% sul legno tenero e sulle travi importate, materiali cruciali per il comparto delle costruzioni. Più salata la tariffa per i prodotti finiti: 25% su mobili da cucina, da bagno e imbottiti in legno. Ma la vera stretta arriverà a inizio 2026: dal 1 gennaio i dazi sui mobili da cucina saliranno al 50% e quelli sui mobili imbottiti al 30%. La notizia era già stata annunciata in un post sul social del presidente, Truth: "I dazi sul legno sono necessari per rafforzare le industrie locali americane e tutelare la sicurezza nazionale" scriveva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: dazi fino al 50% su mobili e legname

