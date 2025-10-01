Trump ai generali | gli USA affrontano una guerra interna

Il presidente americano Donald Trump rivolgendosi ai generali ha affermato che gli USA affrontano una “guerra interna”. Trump cosa ha detto ai generali? Rivolgendosi ai generali e agli ammiragli, il presidente americano Donald Trump ha affermato che gli USA si devono preparare ad affrontare una “guerra interna”. Trump ha dichiarato di aver firmato un ordine . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump ai generali: gli USA affrontano una “guerra interna”

