Trump ai generali | gli USA affrontano una guerra interna

Il presidente americano Donald Trump rivolgendosi ai generali ha affermato che gli USA affrontano una “guerra interna”. Trump cosa ha detto ai generali? Rivolgendosi ai generali e agli ammiragli, il presidente americano Donald Trump ha affermato che gli USA si devono preparare ad affrontare una “guerra interna”. Trump ha dichiarato di aver firmato un ordine . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

trump generali usa affrontanoIl capo del Pentagono e la linea Trump: “Oggi finisce l’era della pace. Stop a barbe lunghe, soldati grassi e spazzatura woke”. Il discorso di Hegseth ai generali Usa - Il segretario della Guerra degli Stati uniti Pete Hegseth ha parlato davanti a 800 generali e ammiragli dell’esercito Usa alla presenza del presidente Trump: “Il nostro compito è prepararsi alla guerr ... Come scrive quotidiano.net

trump generali usa affrontanoTrump ai generali: 'Pronti alla guerra anche nel Paese' - che siano i migranti, la criminalità nelle città o "la sinistra radicale - Segnala ansa.it

