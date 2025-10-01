Truffe sui centri d’accoglienza per i migranti | scattano le misure cautelari per cinque persone coinvolte nella gestione
In Italia stava operando una rete di mala accoglienza di migranti che si estendeva dal salernitano a mezza Italia. Si trattava di un’organizzazione fatta di abusi, inganni, e profitti sulle spalle dello Stato e dei profughi. Il quadro inquietante emerso da un’operazione condotta dai carabinieri del Nas di Firenze, con il sostegno del comando provinciale di Salerno. Di conseguenza, i militari hanno eseguito le misure cautelari nei confronti di 5 persone e sequestrato preventivamente beni per oltre 720mila euro. Al centro dell’indagine c’era la società cooperativa sociale Desy, con sede legale a Castel San Giorgio nel salernitano, che secondo gli inquirenti dell’Arma avrebbe sistematicamente frodato lo Stato e abbandonato i migranti ospitati nei centri a condizioni igienico-sanitarie drammatiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: truffe - centri
