In Italia stava operando una rete di mala accoglienza di migranti che si estendeva dal salernitano a mezza Italia. Si trattava di un’organizzazione fatta di abusi, inganni, e profitti sulle spalle dello Stato e dei profughi. Il quadro inquietante emerso da un’operazione condotta dai carabinieri del Nas di Firenze, con il sostegno del comando provinciale di Salerno. Di conseguenza, i militari hanno eseguito le misure cautelari nei confronti di 5 persone e sequestrato preventivamente beni per oltre 720mila euro. Al centro dell’indagine c’era la società cooperativa sociale Desy, con sede legale a Castel San Giorgio nel salernitano, che secondo gli inquirenti dell’Arma avrebbe sistematicamente frodato lo Stato e abbandonato i migranti ospitati nei centri a condizioni igienico-sanitarie drammatiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Truffe sui centri d’accoglienza per i migranti: scattano le misure cautelari per cinque persone coinvolte nella gestione