Truffa del finto carabiniere | due arresti grazie a una coppia di anziani

La truffa del finto carabiniere torna a Monfalcone, ma stavolta il colpo viene sventato grazie alla prontezza di una coppia di anziani, che hanno chiamato i veri militari. I malviventi sono stati così arrestati. È successo nel primo pomeriggio del 15 settembre, quando la una coppia, residente in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

