Truffa del conto hackerato | anziano derubato di 32mila euro

Ancora una truffa, questa volta quella del "conto hackerato", nel Vco, dove un uomo di 75 anni è stato derubato di 32mila euro.A segnalarla sono i carabinieri di Verbania, ai quali l'uomo si è rivolto quando ha capito di essere stato raggirato e che sono riusciti a recuperare i suoi soldi.La. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

