Truffa da 13mila euro | finto carabiniere si fa consegnare soldi e gioielli da un' anziana
Imola, 1 ottobre 2025 - Ha tentato di truffare una donna facendosi passare per un carabiniere che stava indagando su un furto in una gioielleria messo a segno utilizzando l'auto del marito della vittima. Il truffatore, un italiano di 35 anni, dopo aver sottratto soldi e gioielli, è stato bloccato dai veri carabinieri e arrestato con l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso. Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando l'uomo ha contattato la vittima telefonicamente dicendole che l’auto del marito era stata utilizza per commettere una rapina in una gioielleria e che, al fine di evitare ulteriori conseguenze penali, avrebbe dovuto confrontare i gioielli rinvenuti nel veicolo con quelli conservati in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
