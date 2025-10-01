Truffa ai danni di un’anziana nel Salernitano | arrestato un minorenne
Grave episodio di truffa, avvenuto nel Salernitano, un giovane di 17 anni, residente nella provincia di Napoli, è stato arrestato per essersi finto perito del tribunale con l'intento di raggirare una signora anziana L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
In questa notizia si parla di: truffa - danni
"Biglietti pagati, ma mai arrivati": oltre 400 denunce per truffa e danni per 250mila euro, oscurati i siti Fly-go.it e Flygovoyager.com
Elkann, stangata di 175 milioni al fisco: “Versati subito”. La truffa ai danni dello Stato e l’evasione fiscale
Truffa ai danni di un’anziana: i nipoti smascherano il raggiro
MONFALCONE - Monfalcone, sventrata truffa telefonica a danni di anziani lo scorso 15 settembre https://ilgoriziano.it/articolo/monfalcone-sventrata-truffa-telefonica-danni-anziani-scorso-15-settembre-1-ottobre-2025… #IlGoriziano #TruffaTelefonica - X Vai su X
Un carabiniere libero dal servizio ha sventato una truffa dello specchietto ai danni di un 80enne: arrestate due persone per tentata estorsione e truffa. - facebook.com Vai su Facebook
Truffa anziana, arrestato nel Salernitano - A Napoli, i carabinieri della stazione di San Cipriano Picentino hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip ... Si legge su ansa.it
Badante sventa truffa ai danni di una anziana: 24enne arrestato ad Ancona - Ad Ancona, un 24enne è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile per una truffa ai danni di una anziana che è stata sventata grazie all'intuito della badante. Scrive tg24.sky.it