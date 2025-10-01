Truffa ai danni di un’anziana | custodia cautelare per un 17enne

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Bellizzi hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del collocamento in comunità emessa, su richiesta della competente Procura della Repubblica, dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di un 17enne, residente nella provincia di Napoli. L’indagato, qualificandosi quale perito del Tribunale incaricato della ricognizione di beni e valori preziosi, si introduceva fraudolentemente nell’abitazione di un’anziana e dopo averla convinta ad esporre il denaro e i gioielli, improvvisamente se ne impossessava e si dava alla fuga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

