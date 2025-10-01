Truffa ai danni di un’anziana | custodia cautelare per un 17enne
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Bellizzi hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del collocamento in comunità emessa, su richiesta della competente Procura della Repubblica, dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di un 17enne, residente nella provincia di Napoli. L’indagato, qualificandosi quale perito del Tribunale incaricato della ricognizione di beni e valori preziosi, si introduceva fraudolentemente nell’abitazione di un’anziana e dopo averla convinta ad esporre il denaro e i gioielli, improvvisamente se ne impossessava e si dava alla fuga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: truffa - danni
"Biglietti pagati, ma mai arrivati": oltre 400 denunce per truffa e danni per 250mila euro, oscurati i siti Fly-go.it e Flygovoyager.com
Elkann, stangata di 175 milioni al fisco: “Versati subito”. La truffa ai danni dello Stato e l’evasione fiscale
Truffa ai danni di un’anziana: i nipoti smascherano il raggiro
Un carabiniere libero dal servizio ha sventato una truffa dello specchietto ai danni di un 80enne: arrestate due persone per tentata estorsione e truffa. - facebook.com Vai su Facebook
Truffa ai danni di un anziano, i responsabili in trappola: due arresti - X Vai su X
Truffa ai danni della Asl Caserta. In custodia cautelare 18 persone - Sono accusati di essere responsabili a vario titolo, di associazione per delinquere, falso, ricettazione, truffa e corruzione, turbata libertà degli incanti, traffico illecito d’influenze ed altro. Lo riporta quotidianosanita.it
Badante sventa truffa ai danni di una anziana: 24enne arrestato ad Ancona - Ad Ancona, un 24enne è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile per una truffa ai danni di una anziana che è stata sventata grazie all'intuito della badante. Lo riporta tg24.sky.it