Truffa a un imprenditore Parcelle ‘gonfiate’ per la pratica l’avvocato propone di risarcire
Ha offerto un risarcimento alle persone offese chiedendo al contempo di poter beneficiare delle messa alla prova. Quarantamila euro in cambio della possibilità di accedere alla procedura che permette di evitare il processo e di estinguere il reato svolgendo lavori di pubblica utilità. È la proposta avanzata ieri mattina in udienza predibattimentale davanti al giudice Sandra Lepore dai difensori dell’avvocato Alfredo Zucchi, accusato di aver truffato un imprenditore comacchiese ‘gonfiando’ le parcelle a lui dovute per un recupero crediti nell’ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare. Dopo la prima udienza di giugno, il caso è riapprodato in tribunale con la formalizzazione dell’offerta risarcitoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: truffa - imprenditore
