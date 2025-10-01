Truffa a un imprenditore Parcelle ‘gonfiate’ per la pratica l’avvocato propone di risarcire

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha offerto un risarcimento alle persone offese chiedendo al contempo di poter beneficiare delle messa alla prova. Quarantamila euro in cambio della possibilità di accedere alla procedura che permette di evitare il processo e di estinguere il reato svolgendo lavori di pubblica utilità. È la proposta avanzata ieri mattina in udienza predibattimentale davanti al giudice Sandra Lepore dai difensori dell’avvocato Alfredo Zucchi, accusato di aver truffato un imprenditore comacchiese ‘gonfiando’ le parcelle a lui dovute per un recupero crediti nell’ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare. Dopo la prima udienza di giugno, il caso è riapprodato in tribunale con la formalizzazione dell’offerta risarcitoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

truffa a un imprenditore parcelle 8216gonfiate8217 per la pratica l8217avvocato propone di risarcire

© Ilrestodelcarlino.it - Truffa a un imprenditore. Parcelle ‘gonfiate’ per la pratica, l’avvocato propone di risarcire

In questa notizia si parla di: truffa - imprenditore

Dalle auto di lusso al carcere: imprenditore di Desenzano condannato per bancarotta e truffa aggravata, sconterà sei anni

Imprenditore vittima di truffa con le auto: recuperati 20mila euro grazie alla polizia

Crediti inesistenti per 17,5 milioni con la truffa del Superbonus: nuovo sequestro per imprenditore

truffa imprenditore parcelle 8216gonfiate8217Truffa a un imprenditore. Parcelle ‘gonfiate’ per la pratica, l’avvocato propone di risarcire - È accusato di essersi fatto corrispondere 400mila euro a fronte di un preventivo da quindicimila. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Truffa Imprenditore Parcelle 8216gonfiate8217