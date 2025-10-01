Trovato morto nei boschi | Andrea Morandi era scomparso da più di un giorno

Pesaro e Urbino, 1 ottobre 2025 – Era uscito ieri mattina per una passeggiata nei boschi del Monte Nerone, in zona Rio di Vitoschio, con l’idea di raccogliere funghi. Andrea Morandi da lì però non è più tornato. Oggi pomeriggio intorno alle 14 la ricerca si è conclusa nel peggiore dei modi: il corpo senza vita di Andrea Morandi,???? di 58 anni originario di Morro d’Alba (Ancona), è stato individuato nei pressi della grotta del Pisciarello, in un punto particolarmente impervio. La macchina dei soccorsi si era messa in moto nella notte, dopo l’allarme lanciato dai familiari non vedendolo rientrare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

