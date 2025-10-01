Trovato morto nei boschi | Andrea Morandi era scomparso da più di un giorno
Pesaro e Urbino, 1 ottobre 2025 – Era uscito ieri mattina per una passeggiata nei boschi del Monte Nerone, in zona Rio di Vitoschio, con l’idea di raccogliere funghi. Andrea Morandi da lì però non è più tornato. Oggi pomeriggio intorno alle 14 la ricerca si è conclusa nel peggiore dei modi: il corpo senza vita di Andrea Morandi,???? di 58 anni originario di Morro d’Alba (Ancona), è stato individuato nei pressi della grotta del Pisciarello, in un punto particolarmente impervio. La macchina dei soccorsi si era messa in moto nella notte, dopo l’allarme lanciato dai familiari non vedendolo rientrare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: trovato - morto
Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo
Fivizzano, tragedia nell’orto. Pensionato trovato morto, era un agente della Municipale
Il dramma di Vezzano: idraulico trovato morto, archiviate le indagini
Esplosioni e spari a #Monaco, un uomo trovato morto. #Oktoberfest chiude ma poi riapre - X Vai su X
Esplosioni e spari a #Monaco, un uomo trovato morto. #Oktoberfest resta chiusa per precauzione - facebook.com Vai su Facebook
Trovato morto nei boschi: Andrea Morandi era scomparso da più di un giorno - Per cercarlo, in una zona impervia e sotto il maltempo, si sono mobilitate anche le unità cinofile ... ilrestodelcarlino.it scrive
Piobbico, «Vado a fare una passeggiata» ma non rientra più: Andrea Morandi di Morro d'Alba trovato morto nei boschi il 58enne disperso da ieri - «Vado a fare una passeggiata» ma non rientra più: trovato morto nei boschi il 58enne disperso da ieri. Da msn.com