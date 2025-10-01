Trovato morto in casa Il pm | ucciso dalla nipote Dodici anni di carcere

Condannata a dodici anni di reclusione Liliana Barone, quarantasettenne accusata dell’ omicidio dello zio Carlo Giovanni Gatti, ottantanovenne che era stato trovato senza vita nella sua abitazione di Colli Verdi il 4 febbraio 2024. Il giudice Luigi Riganti ha emesso la sentenza ieri al termine del processo di primo grado in tribunale a Pavia, dove Barone era a giudizio con rito abbreviato condizionato. L’imputata si è sempre dichiarata estranea all’accaduto, la difesa rappresentata dall’avvocata Laura Sforzini ha sostenuto l’ipotesi di un incidente: "Attendiamo le motivazioni della sentenza per valutare se presentare appello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

