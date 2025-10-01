Trovato con cocaina in auto | arresto ed espulsione immediata

Fano, 1 ottobre 2025 – Fermato in auto con dosi di cocaina, arrestato, convalidato e già espulso. È finita in meno di 24 ore la permanenza in Italia di un giovane albanese bloccato ieri mattina a Fano dalla Volante del Commissariato di Fano. Il giovane è stato sorpreso con diverse dosi di stupefacente pronte per lo smercio. Questa mattina l’udienza di convalida ha certificato l’arresto e disposto la misura più drastica: espulsione immediata. Nel pomeriggio, infatti, l’albanese sarà accompagnato ad Ancona per imbarcarsi sul volo delle 17,40 che lo riporterà nel suo Paese. Un caso chiuso in tempi record, ma che riaccende i riflettori su un fenomeno che si ripete ormai con inquietante regolarità: giovani stranieri, quasi sempre albanesi, che arrivano in Italia per periodi brevissimi con l’unico obiettivo di spacciare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovato con cocaina in auto: arresto ed espulsione immediata

