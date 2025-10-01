Trovare casa a Roma tra truffe e finte agenzie immobiliari | Sto pagando l'affitto per una stanza mai vista

Affitti alle stelle, annunci fantasma e agenzie che chiedono soldi per cataloghi inesistenti. La giungla del mercato immobiliare a Roma raccontata dagli studenti, spesso i primi a essere truffati da persone senza scrupoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trovare - casa

“Trovare casa è più difficile che trovare lavoro”. Il Piano per i giovani: sgravi per mutui e affitti

Per l’’ingegnere italiano con nome polacco è impossibile trovare casa

Si allontana da casa e scompare: ricerche in corso per trovare un 17enne

ADOZIONI AGOSTO 2025 Nel mese di agosto siamo riusciti a trovare casa ad alcuni pelosetti salvati dalla strada regalandogli un futuro migliore Da sinistra Honey e Pallino; Brienne, Gea e Annalù. Grazie di cuore agli adottanti, alle volontarie di @tribuanim - facebook.com Vai su Facebook

Roma, furto in casa a Ponte di Nona: «Hanno preso diversi gioielli e frugato nelle cose di mio figlio». I ladri scappati a bordo di un'auto rossa - La casa a soqquadro e il furto di diversi gioielli d'oro, questo è ciò che è accaduto a casa di F. msn.com scrive

Rapine, truffe e omicidi: nel Lazio aumentano le denunce. Crescono anche i furti nelle auto in sosta - Aumentano i reati nel Lazio: in quattro anni, dal 2020 al 2023, le denunce totali sono passate da 219. Segnala msn.com