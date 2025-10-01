La Francia sembra ricordarsi della laicità solo quando si tratta della religione cristiana. Sì, perché nel Paese che consente a un gruppo di islamici di fare saltare la proiezione del film “Barbie” perché in contrasto con i valori della loro religione, è arrivato il rifiuto di pubblicizzare un film su Gesù di Nazareth in metro e stazioni del Paese. Oggi uscirà in 155 sale transalpine il film “Sacré Coeur” di Steven e Sabrina Gunnell ma la società MediaTransports - che si occupa delle campagne pubblicitarie di Sncf e Ratp – ha deciso di censurare gli spot alla pellicola in metro e stazioni. Il motivo? Il "carattere confessionale e il proselitismo" del progetto, "incompatibile con il principio di neutralità del servizio pubblico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Troppo proselitista". E la Francia censura la pubblicità al film su Gesù