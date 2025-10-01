Troppo pochi gli agenti per il nuovo sottopasso

La stazione di Rimini ha cambiato faccia. Dopo anni di attesa, il nuovo sottopasso verso piazzale Carso che collega la città dalla parte monte fino al mare è finalmente realtà. L’opera tanto attesa abbatte simbolicamente quel muro invisibile che divideva due metà di Rimini. Ora lo si percorre a piedi in pochi minuti. L’inaugurazione del nuovo sottopassaggio ha però portato con sé, inevitabilmente, degli interrogativi legati alla sicurezza. A lanciare l’allarme questa volta è la Uil Polizia, che non usa mezzi termini: "La nuova struttura - spiega una nota stampa della sigla sindacale - è fruibile ogni giorno dalle 5 alle 24 e facilita un veloce collegamento pedonale fra le due parti di città storicamente separate dai binari rendendo lo scalo ferroviario un’arteria vitale per chi va e viene, ma purtroppo ha attirato anche una clientela non gradita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

