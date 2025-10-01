Troppe imitazioni per l’Amarone La Camera di Commercio cede i marchi dei vini Valpolicella al Consorzio

Gamberorosso.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Calpolicella a Gran Marone, dal 2018 a oggi, l'ente di tutela ha speso 1,2 milioni di euro per osteggiare e impedire la contraffazione. Ora il passaggio di consegne ufficiale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

