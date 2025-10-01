Troppcan | il nuovo film doppiato da Marco Papa

Il doppiaggio di Marco Papa è irriverente ed esilarante. Ora torna con una nuova opera, un film doppiato con la partecipazione di Matteo Laudadio e la regia di Luciano D’Amore.Marco Papa sarà al teatro Circus di Pescara il prossimo 12 dicembre con lo spettacolo Troppcan, in prima assoluta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it