Troppa pressione ora basta L' annuncio di Conti sul Festival di Sanremo sorprende tutti
Di Carlo Conti, alla guida del Festival di Sanremo 2025 e 2026, non sentiremo parlare ancora a lungo. Lo ha detto lui stesso, chiaramente: questa sarà la sua ultima edizione. Dopo il ritorno sul palco dell'Ariston, dieci anni dopo la sua prima esperienza come direttore artistico e conduttore, Conti si prepara a passare il testimone. “Un tris? No, grazie. Due edizioni bastano”, ha dichiarato al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, chiudendo ogni possibilità di restare in sella anche nel 2027. Il motivo? Dietro le luci scintillanti, c'è un lavoro “enorme” e un livello di pressione che, dice, non intende più sopportare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: troppa - pressione
Gaza, oltre 43 soldati israeliani suicidati da inizio guerra, 14 nel 2025, Yair Lapid: “Troppa pressione psicologica, uccise anche le anime”
Gauff in lacrime: "Troppa pressione su di me"
X Factor 2025, i giudici e Giorgia si raccontano: "Noi concorrenti? Mai, troppa pressione"
Sci di fondo – Marit Bjoergen: “Troppa pressione sui giovani atleti. Allenarsi deve essere una gioia, altrimenti l’abbandono precoce aumenterà” - facebook.com Vai su Facebook
Marotta: "Pio Esposito può diventare un campione, ma non dobbiamo caricarlo di troppa pressione" - X Vai su X