Tropea in lutto | addio al marchese Antonio Toraldo di Francia commissario straordinario del Sovrano Militare Ordine di Malta
di Giuseppe Sarlo * Questa mattina, a Catanzaro, all’Ospedale Pugliese – Ciaccio, si è spento, improvvisamente e serenamente, il Marchese Antonio Toraldo di Francia, Cavaliere di Onore e Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta. La sua immatura scomparsa ha provocato viva emozione in tutto il territorio vibonese e non solo dove la nobile famiglia è abbastanza conosciuta e stimata per la sua ricca e prestigiosa pagina di storia. Antonio negli ultimi tempi aveva lottato contro la cattiva salute che aveva iniziato ad avvilirlo all’indomani della morte dell’amabile consorte, Donna Anny di Tocco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: tropea - lutto
