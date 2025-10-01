di Giuseppe Sarlo * Questa mattina, a Catanzaro, all’Ospedale Pugliese – Ciaccio, si è spento, improvvisamente e serenamente, il Marchese Antonio Toraldo di Francia, Cavaliere di Onore e Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta. La sua immatura scomparsa ha provocato viva emozione in tutto il territorio vibonese e non solo dove la nobile famiglia è abbastanza conosciuta e stimata per la sua ricca e prestigiosa pagina di storia. Antonio negli ultimi tempi aveva lottato contro la cattiva salute che aveva iniziato ad avvilirlo all’indomani della morte dell’amabile consorte, Donna Anny di Tocco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tropea in lutto: addio al marchese Antonio Toraldo di Francia, commissario straordinario del Sovrano Militare Ordine di Malta