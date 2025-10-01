Troia ospita la 14esima edizione di ‘Sportiva…Mente'

Foggiatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Troia ospita la 14esima edizione di ‘Sportiva.Mente – L’utopia possibile ovvero l’inclusione sociale attraverso gli scambi’, iniziativa che si terrà dall’8 all’11 ottobre e che unisce sport, cultura e inclusione sociale per ricordare che ogni persona è molto di più del proprio disagio psichico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: troia - ospita

Cerca Video su questo argomento: Troia Ospita 14esima Edizione